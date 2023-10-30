Китайский производитель электромобилей BYD превзошел октябрьские показатели Tesla

В октябре акции китайской компании по производству электромобилей BYD выросли примерно на 1%, опередив Tesla, показатели которой упали на 17%. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что аналитики повысили свои прогнозы по прибыли китайской компании до рекордно высокого уровня с момента ее предыдущего квартального отчета в этом месяце.

Кроме того, издание подчеркивает, что BYD, вероятно, достигла рекордно высоких продаж, несмотря на усиление конкуренции и общее замедление спроса китайских электромобилей.

BYD за последний квартал продала более 822 тыс. авто, включая гибриды, что помогло ей закрепить статус самой продаваемой марки в Китае.

В начале этого месяца Маск мрачным прогнозом обрушился на мировой сектор электромобилей, заявив, что рост процентных ставок в США негативно сказался на его продажах.

"Результаты Tesla также страдают от многомесячной ценовой войны, которую она инициировала, пытаясь подогреть спрос. Аналитики снижают свои оценки прибыли на акцию для американского производителя, в то время, как перспективы для BYD растут", – говорится в сообщении.