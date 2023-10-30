Последнее обновление: 30.10.2023 11:52

Россия упростила порядок открытия счетов для граждан и компаний 25 стран, включая Беларусь

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, определяющее перечень стран, граждане и юрлица которых могут в упрощенном порядке открывать счета и вклады в российских банках.

"В подписанном распоряжении определен перечень из 25 стран, граждане и юридические лица которых смогут в упрощенном порядке открывать счета и вклады в российских банках", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, эта мера коснется граждан Беларуси, Казахстана, Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии и Турции.

"Для этого иностранным гражданам нужно будет предоставить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране, еще до въезда в Россию. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи уже в наших банках", - пояснил глава правительства.

Мишустин утверждает, что такое решение должно упростить гражданам и организациям из дружественных государств ведение дел на российском рынке.



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