Последнее обновление: 23.10.2023 16:15

Hyundai вложит более $500 млн в автомобильный завод в Саудовской Аравии

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии в воскресенье подписал соглашение с Hyundai Motor Co. о строительстве завода по производству автоматизированных автомобилей.

Инвестиции составляют более 500 миллионов долларов. Фонд будет владеть 70-процентной акцией совместного предприятия с корейским автопроизводителем.

Hyundai также будет выступать в качестве стратегического технологического партнера для поддержки развития завода, предоставляя техническую и коммерческую помощь.

Совместное предприятие, объявленное на Саудовско-Корейском бизнес-форуме, имеет целью производить 50 тысяч транспортных средств в год, включая как двигатели внутреннего сгорания, так и электромобили. Строительство завода начнется в 2024 году, а начало производства ожидается в 2026 году.



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