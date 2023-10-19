Последнее обновление: 19.10.2023 19:22

Минсктранс раздаст 300 тысяч льготных проездных школьникам и инвалидам

Транспортная компания "Минсктранс" раздаст около 300 тысяч льготных проездных категориям граждан, имеющим право на бесплатный проезд.

К льготным категориям граждан относятся школьники, учащиеся первого и второго курсов колледжей, инвалиды, а также ветераны.

Сейчас в Минске льготные проездные используются в тестовом режиме, сообщила пресс-служба транспортной компании.

Льготные проездные документы нужны для того, что зафиксировать и учесть те категории граждан, которые имеют право на бесплатный проезд, и спланировать работу городского транспорта.

В эксперименте "Минсктранса" и метрополитена с сентября этого года участвуют ученики четырех школ и двух колледжей. Им выдали бесконтактные смарт-карточки, которые необходимо прикладывать к валидатору в наземном городском транспорте и метро.

"Сегодня мы уже фиксируем порядка 2,5 тысячи таких валидаций", - сообщила пресс-секретарь в эфире белорусского телевидения.

В будущем аналогичная система льготных проездных может появиться и в других регионах.



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