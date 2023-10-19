Маск рассматривает возможность запрета Twitter в Европе

Владелец платформы социальных сетей X Илон Маск рассматривает возможность вывода сервиса, ранее называвшегося Twitter, из Европы в ответ на новое регулирование интернет-платформы в регионе, сообщил сайт Insider в среду.

"В последние недели Илон Маск допустил, что Twitter может перестать быть доступным в Европе, чтобы избежать нового регулирования, принятого Европейской комиссией", - пишет издание.

По словам источника издания, Маск все больше разочаровывается необходимостью соблюдать закон о цифровых услугах (DSA). Миллиардер, как сообщается со ссылкой на источник, "обсуждал возможность простого закрытия доступности приложения в регионе или блокировки доступа к нему пользователей в Европейском Союзе".

Это было бы похоже на то, как Meta сейчас блокирует людям в Европе использование своего нового приложения Threads, указывает издание.

Новое законодательство DSA в ЕС вступило в силу в августе и требует от крупных онлайн-платформ, таких как X, наличия эффективных и прозрачных систем модерации и удаления ложной, обманчивой и вредной информации.

Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил на прошлой неделе, что Еврокомиссия официально "расследует соблюдение X" нового закона, и официально запросил у платформы подробную информацию о ее действиях по смягчению и удалению вредоносной или токсичной информации.

Как отмечает издание, компания X, испытывающая нехватку средств, может быть оштрафована, если будет установлено, что она нарушает DSA. Еврокомиссия может налагать "периодические штрафы" или штрафы до 6% от глобального дохода компании.