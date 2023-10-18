СК Беларуси сообщил о ликвидации трех крупных фишинговых группировок

Следственный комитет Беларуси сообщил о ликвидации трех крупных киберпреступных группировок, которые осуществляли хищение персональных данных и денежных средств у граждан через вишинг, фишинг и т.д.

Как сообщил сегодня замначальника главного управления цифрового развития Следственного комитета Иван Судникович, данные группировки совершили хищения денег у более чем 10 тысяч граждан РБ.

«Участники этих сообществ задержаны, изъята компьютерная техника, установлены организаторы, пособники, исполнители, раскрыта вся их схема деятельности, которая подробно исследована для выработки алгоритмов дальнейшего противодействия», – сообщил Судникович.

Он проинформировал, что за последние три года 5 группировок осуществляли кибератаки на государственный сектор.

«Мы проанализировали уголовные дела по кибератакам и определили, что, в основном, за последние три года по Беларуси работало пять группировок. Три из них украинские и две псевдобелорусские. Они либо частные, либо финансируются недружественными государствами и спецслужбами», - сказал Судникович.