Последнее обновление: 18.10.2023 17:53

СК Беларуси сообщил о ликвидации трех крупных фишинговых группировок

Следственный комитет Беларуси сообщил о ликвидации трех крупных киберпреступных группировок, которые осуществляли хищение персональных данных и денежных средств у граждан через вишинг, фишинг и т.д.

Как сообщил сегодня замначальника главного управления цифрового развития Следственного комитета Иван Судникович, данные группировки совершили хищения денег у более чем 10 тысяч граждан РБ.

«Участники этих сообществ задержаны, изъята компьютерная техника, установлены организаторы, пособники, исполнители, раскрыта вся их схема деятельности, которая подробно исследована для выработки алгоритмов дальнейшего противодействия», – сообщил Судникович.

Он проинформировал, что за последние три года 5 группировок осуществляли кибератаки на государственный сектор.

«Мы проанализировали уголовные дела по кибератакам и определили, что, в основном, за последние три года по Беларуси работало пять группировок. Три из них украинские и две псевдобелорусские. Они либо частные, либо финансируются недружественными государствами и спецслужбами», - сказал Судникович.



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