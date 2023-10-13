Белорусский рубль снижается к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 13 октября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,19 копейки или 0,36%, до 3,3020 рубля при объеме торгов $0,9млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,02 копейки или 0,01%, до 3,3913 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 646,4млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,39 копейки или 0,31% до 4,5195 рубля за 10 юаней при объеме торгов 61,8 млн. юаней.