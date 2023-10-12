Цены на промпродукцию в Беларуси в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении

Цены на промышленную продукцию в Беларуси в сентябре 2023 года выросли на 1,0% по сравнению с августом 2023 года.

С начала года рост цен составил 3,4%. В годовом выражении цены на промышленную продукцию в августе выросли на 3,7% (к сентябрю 2022 года).

Как сообщает Белстат, в том числе цены на инвестиционные товары выросли на 0,8% к августу и на 4,7% с начала года, на промежуточные товары – соответственно на 1,1% и 4,6%, на потребительские товары - на 0,2% и 1,1%.

Цены на сельхозпродукцию в сентябре выросли на 0,8% к августу, с начала года снижение составляет 8,4%, в годовом выражении спад цен составил 4,8%. В растениеводстве цены выросли на 6,3% к августу, но снизились на 2,7% с начала года, в животноводстве снижение цен составило 0,7% к августу и 9,8% с начала года.

Цены в строительстве в сентябре 2023 года выросли на 3,5% к августу, с начала года рост составил 12,2%, в годовом выражении рост цен составил 11,9%. В том числе цены на строительно-монтажные работы выросли на 2,8% к июлю и 9,6% с начала года, на машины и оборудование - на 2,3% к июлю и на 11,3% с начала года; цены на прочие работы и затраты снизились на 9,5% к июлю и выросли на 120,1% с начала года.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в сентябре 2023 года выросли на 1,1 к августe и на 13,5% с начала года, в годовом выражении рост тарифов составил 14,3%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сентябре 2023 года выросли на 0,1% к августу, с начала года выросли на 0,6%, в годовом выражении – на 0,6%.