Нижняя палата парламента РБ приняла во втором чтении поправки в Гражданский кодекс

Нижняя палата парламента РБ приняла во втором чтении приняла поправки в Гражданский кодекс РБ, обусловленные необходимостью унификации законодательства РБ с гражданским законодательством государств — членов ЕАЭС.

В частности, предусматривается:

- предоставление юридическим лицам некоторых организационно-правовых форм возможности осуществлять деятельность на основании типового устава, утвержденного Совмином РБ;

- внесение изменений в статьи, регулирующие вопросы регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц, в том числе закрепление ряда гарантий прав кредиторов при реорганизации и ликвидации юридических лиц;

- закрепление организационно-правовых форм некоммерческих организаций, предусмотренных различными законодательными актами (садоводческие товарищества, товарищества собственников), уточнение основ правового регулирования деятельности общественных объединений и религиозных организаций;

- исключение двойной ответственности (в виде одновременной уплаты процентов и неустойки) за неисполнение денежного обязательства;

- введение таких правовых институтов, как юридически значимое сообщение, межкредиторское соглашение (соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику), а также закрепление гражданско-правовых институтов, которые уже используются в рамках декрета №8 от 21 декабря 2017 года «О развитии цифровой экономики» — опцион на заключение договора, опционный договор, конвертируемый заем, заверения в обстоятельствах, безотзывная доверенность;

- совершенствование положений о форме сделок, последствиях ее несоблюдения, определении момента заключения сделок;

- изменение подходов в получении согласия законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей) на совершение сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;

- уточнение правового регулирования вопросов возмещения вреда, в том числе причиненного источником повышенной опасности, а также морального вреда;

- внесение изменений в статьи, регламентирующие наследование, с учетом вопросов, возникающих в нотариальной практике при ведении наследственных дел;

- совершенствование норм, определяющих основы правового режима объектов интеллектуальной собственности и порядка распоряжения исключительным правом.