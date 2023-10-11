Китай с начала года сэкономил $10 млрд, покупая нефть у России, Иране и Венесуэле

Китай с января по сентябрь сэкономил почти $10 млрд в благодаря рекордным закупкам нефти у стран, находящихся под санкциями Запада. Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters на основе данных трейдеров и судотрекеров.

Агентство отмечает, что непреднамеренным следствием санкций, введенных США и другими государствами против России, Ирана и Венесуэлы, стало снижение стоимости импорта нефти для нефтепереработчиков в Китае, часто критикующее такие "односторонние" санкции.

Импорт с более низкими ценами стал благом, поскольку увеличил пропускную способность и маржу для второго по величине потребителя нефти и нефтепереработчика в мире, особенно небольших независимых операторов, и способствовал прибыльному экспорту государственными нефтеперерабатывающими заводами дизельного топлива и бензина в страну, которая сталкивается с экономическими трудностями.

Покупки Китая также являются источником доходов для Москвы, Тегерана и Каракаса, экономика которой ограничена санкциями Запада и падением инвестиций.

Согласно средним данным, предоставленным танкерными трекерами Vortexa и Kpler, Китай отгрузил по морю рекордные 2,765 млн баррелей в день сырой нефти из Ирана, России и Венесуэлы за первые девять месяцев 2023 года.

На эти три страны приходилась четверть импорта Китая в период с января по сентябрь по сравнению с примерно 21% в 2022 году и 12% в 2020 году, вытеснив альтернативы из Ближнего Востока, Западной Африки и Южной Америки.

Несмотря на то что экономия составляет незначительную часть счетов за импорт нефти в Китай, она имеет значение для независимых нефтепереработчиков.

С января по сентябрь Россия поставила 1,3 млн баррелей морской нефти в сутки, исходя из средних данных, предоставленных Vortexa и Kpler. По данным китайских торговых источников, Китай также импортировал около 800 тыс. баррелей нефти ESPO по трубопроводу.

По данным Vortexa, с января по сентябрь общие российские поставки выросли более чем на 400 тыс. баррелей в сутки по сравнению с годом ранее, главным образом за счет Urals, поскольку санкции, вызванные вторжением Москвы в Украину, спровоцировали массовое перенаправление нефтяных потоков из Европы в Индию. и Китая.

Таким образом, Китай в этом году сэкономил $4,34 млрд, импортируя российскую нефть исходя из сравнения месячной разницы цен между ESPO и нефтью Tupi из Бразилии, а также Urals против Омана.

Согласно среднему значению данных Vortexa и Kpler, импорт венесуэльской нефти в январе-сентябре составил около 430 тыс. баррелей в сутки. Экономия Китая от покупки венесуэльской нефти составила $1,17 млрд .

Китай также сэкономил примерно $4,2 млрд, импортировав рекордные 1 млн баррелей в сутки из Ирана за тот же период, что на 60% превышает пиковые показатели, зафиксированные китайской таможней в 2017 году в 623 тыс. баррелей в сутки, поскольку Тегеран увеличил добычу почти до максимального уровня и предложил скидки.