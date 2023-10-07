Власти ФРГ ожидают рецессию в экономике

Правительство Германии ожидает рецессию, ведь в обновленном экономическом прогнозе предполагается, что в 2023 году экономика сократится на 0,4% по сравнению с прошлым годом, сообщает DPA.

В обновленном прогнозе, среди причин рецессии называются высокие цены на энергоносители, высокая инфляция и ослабление мировой экономики, что особенно повредило экспортно-ориентированной экономике Германии.

Предварительная оценка правительства весной прогнозировала умеренный экономический рост на уровне 0,4%.

Обновленный прогноз предполагает, что в 2024 году цены снизятся, однако, уровень инфляции в следующем году составит 2,6% после среднего показателя около 6% в этом году.

Вместе с тем, власти ФРГ рассчитывают, что в 2024 году экономика вырастет на 1,3%, в 2025 году – на 1,5%.