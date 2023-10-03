Последнее обновление: 03.10.2023 18:00

Carlsberg расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения

Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Об этом говорится в сообщении датского концерна.

В середине июля 2023 года указом Путина пивоваренная компания "Балтика", принадлежавшая датскому концерну Carlsberg, была передана во временное управление Росимущества.

Carlsberg называет расторжение лицензионных соглашений ответом на указ.

Переходный период, когда "Балтика" сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, будет действовать до 1 апреля 2024 года.

"Мы пришли к выводу, что в настоящий момент не видим пути для переговоров по выходу с российского рынка. Мы отказываемся от того, чтобы нас принуждали к сделке на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в России", - говорится в сообщении.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами.



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