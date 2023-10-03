Последнее обновление: 03.10.2023 15:10

Казахстан вводит запрет на придуманную властями РБ «перецепку/перегрузку»

Казахстан с 9 октября 2023 года вводит запрет на международные перевозки грузов с использованием придуманной властями РБ «перегрузки/перецепки» на территории Беларуси.

«На основании поступившей от Комитета транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан информации, с 9 октября 2023 года планируется вступление в законную силу нормативного правового акта, предусматривающего запрет по международной перевозке грузов из третьих стран в Республику Казахстан путем «перецепки/перегрузки» грузовых автотранспортных средств Республики Беларусь», - сообщила пресс-служба Минтранса РБ.

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