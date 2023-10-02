Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение РНК для вакцин от COVID-19

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2022 года присуждена венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Ученые стали лауреатами премии за "за их открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19", говорится в мотивировочной части решения комитета.

"Открытия двух нобелевских лауреатов сыграли важную роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года. Благодаря их новаторским открытиям, которые фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты способствовали беспрецедентному ускорению разработки вакцин в период одной из самых больших угроз здоровью человека в современности", - пишет Нобелевский комитет в пресс-релизе, который цитирует ТАСС.

Как поясняют эксперты комитета, "скорость, с которой могут быть разработаны мРНК-вакцины, открывает путь к использованию новой платформы и для вакцин против других инфекционных заболеваний". "В будущем эту технологию также можно будет использовать для доставки терапевтических белков и лечения некоторых типов рака", - предполагают в Нобелевском комитете.

"Несколько других вакцин против SARS-CoV-2, основанных на различных методологиях, также были быстро внедрены, и в общей сложности во всем мире было введено более 13 млрд доз вакцины против COVID-19. Вакцины спасли миллионы жизней и предотвратили тяжелые заболевания у многих других людей, позволив обществам открыться и вернуться к нормальным условиям, - отмечают шведские эксперты. - Благодаря фундаментальным открытиям важности модификаций оснований мРНК нобелевские лауреаты этого года внесли решающий вклад в это преобразующее развитие во время одного из крупнейших кризисов в области здравоохранения нашего времени".