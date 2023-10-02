Последнее обновление: 02.10.2023 12:51

Молдова больше не будет покупать дорогой российский газ

Молдова больше не будет покупать российский газ, на европейском рынке цены ниже, чем у Газпрома. Об этом заявил министр энергетики Моловы Виктор Парликов.

"Мы больше не будем закупать природный газ у Газпрома для территории, контролируемой конституционными властями", – сказал он на Евроатлантическом форуме устойчивости.

По словам министра, республике удалось извлечь газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке, сообщает Anadolu Ajansı.

"Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с Газпромом", – добавил Парликов.

Ранее в российском Газпроме заявили, что долг Молдовагаза за поставленный газ якобы составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн.

Напомним, Газпром потерял операционный контроль над газотранспортной системой Молдовы 20 сентября 2023 года.

Турецкий газ Молдова начала импортировать с 1 октября 2023 года.



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