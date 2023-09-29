Турция в июле сократила импорт нефти на 22%

Турция в июле 2023 года сократила импорт нефти до 2,4 млн тонн, что почти на 22% меньше, чем в июне, и на 19% меньше аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Поставки из Ирака снизились относительно данных за июнь на 29%, до 752,3 тыс. тонн, из России - на 42%, до 706,4 тыс. тонн, из Саудовской Аравии - в 2,3 раза, до 118,7 тыс. тонн. В свою очередь, импорт нефти из Казахстана вырос вдвое, до 647,8 тыс. тонн.

Импорт дизтоплива в Турцию в июле составил 1,3 млн тонн, что на 1% больше, чем в июне, но на 12% меньше результата июля 2022-го. На Россию пришлось 1,06 млн тонн (снижение почти на 4% м/м), на Египет - 55,4 тыс. тонн (рост почти в 2,5 раза м/м), на Грецию - 53 тыс. тонн (снижение на 10% м/м).