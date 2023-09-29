Молдова с октября начнет покупать газ у Турции

Молдова с октября начнет ежесуточно импортировать из Турции по 2 млн кубометров газа. Об этом сообщает Newsmaker.

Молдавская компания East Gas Energy Trading подписала с турецкой нефтегазовой компанией BOTAȘ соглашение, предусматривающее импорт ежесуточно по 2 млн кубометров газа в Молдову с 1 октября 2023 года. Цены на газ не раскрывают.

Правительство Молдовы ранее заявило, что подготовило план на несколько сценариев отопительного сезона, один из них предусматривает возобновление покупки газа у Газпрома для правобережья, а еще один – полное прекращение поставок.