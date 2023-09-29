Власти РФ хотят в 2024 году поднять расходы на войну на 68%

Власти РФ планируют увеличить военные расходы в 2024 году почти на 70% по сравнению с 2023 годом. Такой вывод делает CNN на основании документов Минфина РФ.

Согласно опубликованному в РФ проекту бюджета на 2024 год, военные расходы планируется увеличить на 68%.

В проекте Министерство финансов РФ заложило на нужды "национальной обороны" 10,77 трлн рублей (около $111 млрд), что составляет 6% ВВП.

Военный бюджет России составлял 3,9% в 2023 году и 2,7% в 2021 году.

В документе "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", который опубликован на сайте Минфина РФ, также содержатся планы на военные расходы страны на 2025 и 2026 годы – они должны составить, соответственно, 8,5 трлн руб. и 7,4 трлн рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на Международном финансовом форуме в Москве, что главным приоритетом при составлении бюджета были именно "нужды фронта".

Для сравнения: запланированные расходы РФ на социальную сферу на 2024 год на треть меньше военных – всего 7,73 трлн рублей.

Опубликованные цифры в целом соответствуют данным из публикации Bloomberg от 22 сентября, которая была основана на обсуждавшемся в правительстве РФ предварительном проекте бюджета.

Между тем только в январе и феврале 2023 года расходы РФ на военный сектор выросли на 282%.

4 августа Reuters сообщили, что Россия к середине 2023 года потратила весь утвержденный на год военный бюджет и вынуждена удвоить расходы на армию до 9,7 трлн рублей, или $102 млрд. Это больше, чем весь государственный бюджет Украины на 2023 год, который из-за войны находится на исторически высоком уровне.

По итогам семи месяцев года "дыра" в бюджете России увеличилась до $29 млрд.