Владелец IKEA избавился от последних активов в России

Шведская компания Ingka Centres, владелец розничного бизнеса IKEA и глобальной сети торгово-развлекательных центров, объявила о продаже всех своих активов в России.

"Весной 2022 года Inter IKEA Group и Ingka Group объявили о приостановлении деятельности IKEA в России и Беларуси из-за войны в Украине и перебоях в цепочках поставок по всему миру. Все магазины IKEA в России (в общей сложности – 17 магазинов) были закрыты летом 2022 года. Теперь мы можем подтвердить, что Ingka Centers достигла договоренности о продаже своего российского портфеля из 14 торговых центров MEGA дочерней компании группы Газпромбанка", – говорится в сообщении.

Ingka – один из самых больших владельцев торговой недвижимости в России. Общая площадь принадлежащих ей 14 торговых центров имеет общую площадь 2,3 млн кв. м. Они расположены в 11 городах России. В марте 2022 года флагманские магазины IKEA в этих торговых центрах закрылись.

Ingka Centres присутствовала на российском рынке более 20 лет. После закрытия продаж у нее не останется активов в России.

Ingka Group еще в марте 2022 года приостановила работу магазинов IKEA. После этого компания продала свои заводы в России по производству мебели и материалов. В феврале 2023 года российская правительственная комиссия одобрила продажу трех фабрик шведского производителя мебели IKEA в России двум местным компаниям.

В марте 2023 года IKEA закрыла сделку по продаже своей последней производственной площадки в России – мебельной фабрики в Новгородской области.

В июле владелец сети продал свою штаб-квартиру в России.