Чехия собирается выкупить газотранспортную систему страны

Правительство Чехии разрешило государственному сетевому оператору CEPS приобрести компанию-оператора газопроводной системы Чехии Net4Gas у консорциума Allianz Infrastructure Luxembourg I S.a.r.l. (50%) и Borealis Novus Parent B.V. (50%), сообщил Минпромторг Чехии.

Net4Gas имеет эксклюзивную лицензию на транспортировку природного газа в Чехии, управляет 4 тыс. км газопроводов, тремя газоизмерительными станциями на границе (ГИС), пятью компрессорными станциями и сотней газораспределительных станций (ГРС).

Цена сделки будет оглашена в пятницу, после подписания договора купли-продажи.

Отмечается, что Чехия - одна из немногих европейских стран, которая на данный момент не имеет прямого влияния на транспортировку газа. "Любые проблемы с трубопроводами Net4Gas поставят под угрозу поставки газа в страну. Покупка Net4Gas является еще одним шагом, с помощью которого правительство укрепляет энергетическую самодостаточность Чешской Республики", - говорится в релизе.

В 2024 году истекает срок действия контракта на транзит газа из России через Украину. Если он не будет продлен, такие страны как Словакия, Австрия или Венгрия будут полагаться на поставки газа через Чехию, пишет Интерфакс.

"В связи с трансформацией, которую переживает европейская энергетика, важно, чтобы государство имело возможность поддержать необходимые изменения и реализацию новых проектов. Net4Gas Holdings обеспечивает международный транзит, (...) вот почему эта инфраструктура так важна для нас", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелы.

Отмечается, что газопроводы компании могут стать частью водородного коридора, по которому в будущем предполагается транспортировать до 16 млрд кубометров газа в год из Украины через Словакию и Чехию в Германию. Для этого проекта потребуются крупные инвестиции, и Net4Gas рассчитывает получить финансовую поддержку Европейской комиссии.

Минпромторг Чехии подчеркивает, что отечественные газохранилища успешно заполняются, "на сегодняшний день они заполнены более чем на 97%".

Ранее, в августе было объявлено, что CEPS покупает у германской RWE ее активы по хранению газа в стране - компанию RWE Gas Storage. Шесть ПХГ RWE Gas Storage общим объемом 2,7 млрд куб. м активного газа обеспечивают 2/3 мощностей хранения в республике.