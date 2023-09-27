Байден и лидеры ЕС встретятся в США для соглашения по условиям импорта стали

Президент США Джо Байден, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель встретятся в конце октября для решения двустороннего спора по тарифам на сталь, сообщает Euractiv.

Лидеры ЕС отправятся на встречу с Байденом в США 20 октября, чтобы найти финальное решение в споре по тарифам на импорт стали.

США ранее согласились приостановить тарифы на европейскую сталь и алюминий, которые ввел предыдущий президент Дональд Трамп. Конец октября является крайним сроком для того, чтобы достичь финальной договоренности, в том числе о более экологичном производстве и решении проблем с избыточными мощностями.

В отсутствие решения ЕС может возобновить тарифы и пошлины на американский металл.

Осведомленный о подготовке встречи европейский дипломат отметил, что лидеры стремятся этой встречей усилить трансатлантическое партнерство и отдельно коснутся вопроса Украины и борьбы с обходом санкций, введенных против России за войну.

США ввели 25-процентную пошлину на импорт с 2018 года, а ЕС применил примерно такой же уровень пошлины на ряд видов импорта стали в рамках собственных защитных мер. В 2021 году стороны договорились приостановить штрафные санкции в отношении товаров друг друга и установили крайний срок до 31 октября этого года для поиска окончательного решения спора.