Последнее обновление: 26.09.2023 17:07

Число занятых в экономике Беларуси в августе 2023 года выросло на 4 тыс. человек

В экономике Республики Беларусь в августе 2023 года было занято 4151 тыс. человек, что на 4 тыс. человек больше по сравнению с июлем этого года, сообщает Белстат РБ.

На 1 сентября 2023 года, по данным Минтруда РБ, на учете в качестве безработных состояло 5,1 тыс. человек.

За 8 месяцев текущего года за содействием в трудоустройстве обратились 108 тыс. человек. На постоянную работу трудоустроены 92 тыс. человек, более 1,6 тыс. человек направлены на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда. Еще 67 семей безработных переселены на новое место жительства и работы.

Нанимателями на 1 сентября 2023 г. заявлены сведения о наличии 129,3 тыс. свободных рабочих мест, из них более 8 тыс. с предоставлением жилья. Спрос на работников по профессиям рабочих составил 65,4% от общего числа вакансий.



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