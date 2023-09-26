Совет ЕС поддержал смягченные ограничения на выбросы авто до 2035 года

Совет Европейского Союза в понедельник поддержал смягчение ограничений выбросов автомобилей по предложению Италии и Франции, которые таким образом хотят сохранить конкурентоспособность автомобильной отрасли ЕС.

Представители государств-членов одобрили новую позицию по регламенту утверждения нового экологического стандарта транспортных средств "Евро 7" – он в 2025 году должен прийти на смену "Евро-6", который будет действовать с 2025-го.

Позиция Совета ЕС в основном оставляет неизменными нормы "Евро-6" по ограничениям выбросов для личных автомобилей и легких коммунальных транспортных средств, но призывает к более жесткому порогу для тяжелых транспортных средств, следует из заявления Совета ЕС.

К такому шагу Евросоюз призвали местные автопроизводители, которые опасались, что более жесткие ограничения могут привести к оттоку инвестиций в отрасль и в конечном итоге падению ее глобальной конкурентоспособности – в частности по сравнению с Китаем.

Эту позицию поддержали Франция и Италия – одни из ведущих производителей авто в ЕС, к ним присоединились Болгария, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия. Зато Германия, при влиянии которой был принят предварительный компромисс по выбросам, выступила против.

Однако позиция стран-членов ЕС не является окончательной: она еще должна быть согласована с Европейским парламентом, который до сих пор определяет собственную позицию.