Власти РБ разрешили Банку развития расширить поддержку малого бизнеса

Банк развития сможет расширить поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства через предоставление банковских гарантий.

До настоящего времени банк мог предоставлять банковские гарантии только субъектам МСП, осуществляющим экспорт товаров (работ, услуг).

Совместным постановлением Совмина и Нацбанка РБ №621/818 от 22 сентября 2023 года это «экспортное» ограничение снято, что позволяет банку предоставлять банковские гарантии любым субъектам МСП.

Впрочем, лимит таких гарантий на текущий год установлен на уровне 10 млн рублей.