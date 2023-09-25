Россия поддерживает продление порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

РФ поддерживает продление до 1 апреля 2024 года действия порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза физлицами товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в материалах в материалах Минэкономразвития.

Действие ранее установленного повышенного порога для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС истекает 1 октября 2023 года.

Вопрос о лимите должен быть рассмотрен странами-партнерами по ЕАЭС на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 27 сентября, говорил ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает Интерфакс.

В марте 2022 года совет ЕЭК утвердил повышение лимита беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках интернет-торговли, до 1 тыс. евро с 200 евро (предельный вес посылки остался на уровне 31 кг). В случае превышения весовой или стоимостной нормы пошлина составит 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.

Позднее, в апреле, ЕЭК также увеличила до 1 тыс. с 500 евро порог беспошлинного ввоза физлицами товаров для личного пользования в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию (максимальный вес ввозимого без уплаты пошлины товара был увеличен до 31 кг с 25 кг). Речь идет о ввозе багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или его перемещении в пешем порядке. Если стоимость или вес товаров превышают указанные нормы, действует пошлина в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

Действие обеих мер по повышению порога беспошлинного ввоза первоначально истекало 1 октября прошлого года, однако осенью было продлено еще на полгода, до 1 апреля 2023 года, а затем ещё - до 1 октября 2023 года.