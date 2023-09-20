АБР ухудшил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии в 2023 году до 4,7%

Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году до 4,7% с ожидавшихся три месяца назад 4,8%.

Как говорится в сообщении АБР, оценка повышения ВВП в следующем году осталась на уровне 4,8%, передает Интерфакс.

Ожидается, что потребительские цены в этих государствах в текущем году увеличатся на 3,6% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,2%. Во многом это связано с низкой инфляцией в КНР, а также со стабилизацией цен на продукты питания и энергоносители.

Прогноз относительно инфляции на 2024 год составляет 3,5%.

"Ожидается, что экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе останется устойчивым, хотя риски тоже растут, - говорится в обзоре банка. - В первом полугодии этого года экономический рост в регионе был оптимистичным, чему способствовал хороший внутренний спрос и снятие ограничений в КНР, даже несмотря на то, что слабые глобальные перспективы привели к снижению экспортного спроса. Восстановление туризма, устойчивый сектор услуг, значительные денежные переводы в регион и улучшение финансовых условий – все это помогает поддерживать экономическую активность, а инфляция в большинстве стран снижается после пика, достигнутого в прошлом году".

Тем не менее, ослабление в секторе недвижимости Китая негативно влияет на региональные перспективы. Высокие глобальные процентные ставки увеличили риск финансовой нестабильности. Экспортные ограничения и повышенный риск засух и наводнений, вызванных "Эль-Ниньо", могут вновь спровоцировать рост цен на продовольствие и поставить под угрозу продовольственную безопасность, полагают эксперты банка.

"Развивающиеся страны Азии продолжают активно расти, а инфляционное давление снижается, - отметил главный экономист АБР Альберт Парк. - Некоторые ЦБ региона начали снижать процентные ставки, что поможет стимулировать экономический рост. Тем не менее, правительствам необходимо проявлять бдительность в отношении многих рисков, с которыми сталкивается регион. Слабость рынка недвижимости в КНР остается проблемой. Экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата и последствиями "Эль-Ниньо", напоминают нам, что экономики должны работать вместе, чтобы повысить устойчивость и защитить наиболее уязвимые слои населения".

Рост китайской экономики составит 4,9% в этом году, что ниже прогнозировавшихся ранее 5%. Прогноз на 2024 год остался без изменения - 4,5%.

АБР ожидает повышения экономики Индии на 6,3% в текущем году против прежней оценки 6,4%. Ожидания на следующий год сохранены на уровне 6,7%.

Прогноз повышения экономики Южной Кореи в этом году сохранен на отметке 1,3%, в 2024 году - 2,2%.

АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в азиатском регионе. К развивающимся странам Азии банк относит 46 из них.