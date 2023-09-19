Турция объявила о намерении строить АЭС с Китаем

Соглашение Турции с Китаем о строительстве новой атомной электростанции вскоре будет завершено. Соответственно Анкара ответит отказом Российской Федерации, которая претендовала на получение этого проекта. Об этом сообщает Al-Monitor.

"Ядерная энергетика является важной частью энергетического планирования Турции. Южнокорейские компании и "Росатом" выражали заинтересованность в строительстве", - говорится в сообщении.

В то же время министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил журналистам, что Анкара уже ведет переговоры с китайской компанией по этому вопросу и что соглашение может быть завершено "через несколько месяцев".

Хотя еще в июле Байрактар заявлял, что Анкара ведет переговоры в том числе с Россией о строительстве второй и третьей атомных электростанций Турции.

Как отмечает издание, отказ, который получила Россия, является для нее тем более неприятным, что РФ получила от Анкары только один заказ на строительство АЭС, в то время как Турция планирует строить уже третью атомную электростанцию, выбирая себе других партнеров.

К тому же отмечает издание, комментарии Байрактара по определению подрядчика для строительства АЭС, прозвучала на фоне улучшения отношений между Китаем и Турцией.