Беларусь закупит в России до 500 тысяч тонн фуражного зерна

Беларусь до конца текущего года закупит в России до 500 тысяч тонн зерна для нужд животноводства, заявил в воскресенье в эфире госТВ вице-премьер Леонид Заяц.

"Если в прошлом году мы выделяли порядка 4,2 млн тонн зерна для нашего общественного животноводства, то в этом году будут эти объемы увеличены - 5,9 млн тонн мы свои будем выделять. Плюс до 500 тысяч тонн мы будем докупать в Российской Федерации", - сообщил Заяц.

"Еще раз повторю - до 500 тысяч тонн. Когда обмолотим полный объем кукурузы, мы будем видеть - или 500 или 400, но свыше 500 тысяч тонн мы покупать не будем", - уточнил он.

По его словам, "в соответствии с постановлением Совмина РБ установлена цена в размере 12500 российских рублей за одну тонну без НДС".

"Это практически цена нашего внутреннего рынка, нашего отечественного зерна. То есть, мы покупаем по себестоимости", - утверждает Заяц.

Он также заверил, что "у нас в закромах есть 100 тысяч тонн продовольственной пшеницы, которую мы сегодня можем использовать на продовольственные цели: понадобится какой-то стране мука - можем размолоть эту пшеницу и продать в виде муки".