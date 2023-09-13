ЕС начинает расследование в отношении наводнивших Европу дешевых китайских электромобилей

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале расследования практики предоставления больших госсубсидий Китаем своим производителям электромобилей. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Субсидии искусственно занижают стоимость китайских электромобилей в Европе, подрывают конкуренцию на европейском рынке и несут угрозу автопроизводителям в ЕС.

Китайские автопроизводители из-за падения спроса на внутреннем рынке готовятся увеличить поставки за рубеж, в том числе в Европу. Компании BYD и Nio уже объявили о планах увеличить продажи в ЕС за счет дешевых новых моделей электромобилей.

Увеличение поставок ударит по европейским производителям Stellantis NV и Volkswagen.

BYD активно продает свои электромобили в 15 странах ЕС. Ее модель Atto 3 стала самым продаваемым электромобилем в Швеции в июле. К концу года BYD начнет продавать в ЕС модель Seal по 45 000 евро. Этот автомобиль — прямой конкурент Tesla Model 3 и нескольких моделей Volkswagen.

Франция первой из стран ЕС обратила внимание на угрозу китайского дешевого импорта электромобилей.

Чтобы защитить свою автопромышленность, правительство начало разработку программы государственных бонусов покупателям французских электромобилей. Франция также пытается убедить Германию ввести подобные меры.