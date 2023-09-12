Польша все-таки продлит запрет на импорт украинского зерна

Правительство Польши приняло резолюцию о продлении запрета на импорт украинского зерна после завершения ограничений на уровне ЕС 15 сентября. Об этом сообщает RMF24.

Совет министров на заседании во вторник принял резолюцию "относительно действий, направленных на продолжение мер по импорту отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины".

"Совет министров призывает Еврокомиссию продлить запрет на импорт зерновых из Украины после 15 сентября. В противном случае Польша введет собственный запрет на национальном уровне. Запрет будет оставаться в силе до урегулирования отношений в аграрных вопросах между Польшей и Украиной...

Правительство не может согласиться с тем, чтобы украинское зерно дестабилизировало внутренний аграрный рынок. Мы помогаем нашим соседям, но должны защитить польских фермеров", – говорится в документе.

Ранее в этот день премьер Польши Матеуш Моравецкий анонсировал, что Польша не даст "затопить себя украинским зерном" и готовится продлить запрет независимо от того, каким будет решение Брюсселя.