Последнее обновление: 12.09.2023 18:00

Польша все-таки продлит запрет на импорт украинского зерна

Правительство Польши приняло резолюцию о продлении запрета на импорт украинского зерна после завершения ограничений на уровне ЕС 15 сентября. Об этом сообщает RMF24.

Совет министров на заседании во вторник принял резолюцию "относительно действий, направленных на продолжение мер по импорту отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины".

"Совет министров призывает Еврокомиссию продлить запрет на импорт зерновых из Украины после 15 сентября. В противном случае Польша введет собственный запрет на национальном уровне. Запрет будет оставаться в силе до урегулирования отношений в аграрных вопросах между Польшей и Украиной...

Правительство не может согласиться с тем, чтобы украинское зерно дестабилизировало внутренний аграрный рынок. Мы помогаем нашим соседям, но должны защитить польских фермеров", – говорится в документе.

Ранее в этот день премьер Польши Матеуш Моравецкий анонсировал, что Польша не даст "затопить себя украинским зерном" и готовится продлить запрет независимо от того, каким будет решение Брюсселя.



<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование