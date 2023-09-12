Последнее обновление: 12.09.2023 18:00

Украина обратится в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта зерна

Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина, несмотря на войну и блокирование Россией наших портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО. Мы не намеревались и не намерены вредить польским фермерам. Мы очень дорожим поддержкой от польского народа и польских семей!", - сказал Шмыгаль.

В то же время премьер подчеркнул, что, в случае нарушения торгового права "в интересах предвыборного политического популизма", Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).



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