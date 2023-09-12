Китай станет мировым лидером по экспорту автомобилей в этом году, обойдя Японию

Китай в этом году, вероятно, обгонит Японию и станет крупнейшим мировым экспортером автомобилей, пишет Financial Times.

Экспорт автомобилей из КНР в январе-июле вырос на 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,8 млн, из которых 1,8 млн - машины с бензиновыми двигателями.

Объемы экспорта растут на фоне глубоких структурных проблем в автомобильной отрасли внутри страны, где производство резко превышает спрос, отмечает газета.

Серьезные расхождения связаны с тем, что представители отрасли не смогли верно угадать три ключевых тренда: резкое снижение спроса на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, скачок популярности электромобилей, а также уменьшение потребности в личных транспортных средствах, учитывая рост популярности каршеринга среди городского населения, численность которого увеличивается.

Результатом всего этого является "огромное перепроизводство" автомобилей по всей стране, констатирует экс-глава Chrysler в Китае и основатель консалтинговой компании Automobility Билл Руссо. По его словам, избыток автомобилей на китайском рынке составляет порядка 25 млн единиц, пишет Интерфакс.

Конкурентоспособность китайских автопроизводителей выросла за последние годы благодаря государственным мерам поддержки отрасли, а также частным инвестициям.

Китай обошел Южную Корею по объемам экспорта автомобилей в 2021 году, Германию - в 2022 году, а в этом году обгонит Японию, отмечает агентство Moody's.

Эксперты ожидают, что КНР сохранит лидерство как экспортер автомобилей на годы. Согласно прогнозу консалтинговой компании AlixPartners, поставки машин китайских производителей за рубеж достигнут 9 млн в год к концу текущего десятилетия. В результате их доля на мировом рынке к 2030 году увеличится до 30% с 16% в 2022 году.

Экспорт китайских автопроизводителей нацелен в основном на развивающиеся рынки в Европе и Азии, показывают данные Automobility. В этом году основным направлением экспорта стала Россия, отмечает FT.

Волна экспорта, вероятно, усилится, поскольку китайские электромобили, которые существенно дешевле, чем машины конкурентов, закрепляются на рынке, особенно в Европе. В самом Китае спрос на автомобили достиг пика в 2017 году, отмечает Automobility. В дальнейшем он начал ослабевать в связи с замедлением темпов роста среднего класса в КНР.