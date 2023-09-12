"Антонов" создал центр беспилотников

Украинское государственное авиационное предприятие "Антонов" диверсифицирует свой основной бизнес по производству грузовых самолетов и расширяет производство беспилотников.

Об этом со ссылкой на закрытую презентацию Укроборонпрома пишет Reuters.

Новый центр "Антонова" предлагает услуги, включая экспериментальные аэродинамические исследования, создание полнофункциональных тренажеров для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и разработку стандартов компонентов, говорится в презентации, в которой перечислено 26 функций.

Презентация совпадает с реструктуризацией Укроборонпрома, направленной на привлечение большего количества клиентов и усиление роли Украины в международном оборонном секторе, отмечает издание.

Государственное предприятие "Антонов" – украинское государственное авиационное предприятие, объединяющее конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный и серийный завод, испытательный комплекс. На предприятии разработано более 100 типов самолетов и их модификаций. В мире "Антонов" известен прежде всего как разработчик транспортных, региональных пассажирских самолетов и самолетов специального назначения.

Ранее "Антонов" проектировал и производил беспилотники, в частности модель "Горлица", но грузовые самолеты уже давно являются основным направлением деятельности предприятия.

Несмотря на то, что производство грузовых самолетов будет продолжаться, новый центр беспилотников мог бы лучше удовлетворить военные потребности Украины сейчас и дать инженерам "Антонова" больше работы, сообщил Reuters человек, знающий о планах предприятия.

Экспертиза "Антонова" в отношении грузовых самолетов также применима к беспилотникам дальнего полета, добавил источник, что даст Вооруженным Силам Украины возможность наносить удары глубже по территории России.