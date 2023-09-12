Литва не будет пускать автомобили с российской регистрацией

После разъяснения Европейской комиссии Литва не будет пускать автомобили с российскими номерами, если только они не направляются в Калининград.

В прошлую пятницу Еврокомиссия обнародовала разъяснения по антироссийским санкциям, согласно которым автомобили с российскими номерами не могут въезжать на территорию ЕС.

"На данный момент граждане России могут пересекать границу, если они имеют на это право, или автобусом, или пешком", – сказала заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене.

Исключение касается только путешественников, следующих транзитом в Калининград. Они смогут проехать своим частным транспортом. В противном случае попытки въехать на литовскую территорию на автомобиле с российской регистрацией могут привести к проблемам.

"Любой, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, на машине с российскими номерами, если у него нет подтверждающих документов, что он едет в Калининград транзитом, должен знать, что его автомобиль будет конфискован", – пояснила Нелюпшене.

В таможенной службе заявили, что до сих пор Литва отказывалась пускать только автомобили, предназначенные для продажи. В противном случае в страну могли попасть российские автомобили.

"Эти автомобили не имели товарного статуса. Они зарегистрированы там, а это означает, что они принадлежат человеку, который там зарегистрирован и проживает... Новое разъяснение хорошо подчеркивает, что если (автомобиль. – Ред.) зарегистрирован в России, с российскими номерами, он не может въехать", – сказал пресс-секретарь литовской таможни Роландас Юргайтис.

По данным Еврокомиссии, это не новый запрет, но до сих пор страны-члены ЕС не применяли его одинаково.

Запрет на ввоз из России распространяется на автомобили, фотоаппараты, ноутбуки и сотни других предметов повседневного потребления, сообщил представитель Еврокомиссии Дэниел Ферри.

По его словам, россиян не будут раздевать, если они придут в одежде российского производства, но к ценностям, предназначенным для продажи, таким как автомобиль, нужно относиться "более строго".

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, за последние полтора года на литовскую территорию въехало около 58 тыс. автомобилей с российскими номерами. В материале отмечается, что запрет на въезд не будет распространяться на автомобили с белорусскими регистрационными знаками.