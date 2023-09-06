Иностранцы смогут онлайн открывать бизнес и платить налоги в Украине

Кабинет министров Украины принял постановление, которое определяет механизм получения иностранцем статуса е-резидента онлайн. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Е-резидентство - это наш цифровой ответ на глобализацию. Иностранцы получат право регистрироваться в Украине физическим лицам-предпринимателям, открывать банковские счета и вести свой бизнес онлайн", - отметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Чтобы открыть бизнес в Украине, иностранцам не нужно будет присутствовать лично. Так же дистанционно можно будет управлять собственным делом, открывать банковские счета.

Удобным будет также механизм уплаты налогов и отчетности для е-резидентов: это будет делать украинский банк, в котором у е-резидента будет открыт текущий счет. Банк будет выступать налоговым агентом такого иностранца.

"Благодаря этому проекту мы откроем двери для дополнительных внешних инвестиций и предоставим механизм для ведения бизнеса в Украине без бюрократических барьеров", - подчеркнули в Минцифры.

Отмечается, что принятое постановление - важный шаг перед полноценным запуском е-резидентства.

В целом постановление регулирует: механизм приобретения и отмены статуса е-резидента; порядок формирования и ведения системы "Е-резидент" совместно с Государственной налоговой службой и банками; защиту персональных данных электронных резидентов.

Полноценно е-резидентство запустят после завершения разработки и тестирования информационной системы. Сейчас продолжается разработка указанной системы.

Е-резидентство Украины не будет доступно гражданам России, Беларуси и стран, входящих в "серый" или "черный" список FATF. Также е-резиденты не смогут предоставлять услуги украинским гражданам, то есть будут работать только с другими иностранцами.