Лукашенко передал Совмину полномочия устанавливать размер вознаграждения спортсменам

Совмину Беларуси предоставлены полномочия устанавливать стоимость призов спортсменам и размер вознаграждений тренерам и иным специалистам за результаты на спортивных мероприятиях, финансируемых из средств республиканского и местных бюджетов.

Соответствующий указ №277 был подписан 4 сентября 2023 года.

«Уточнены нормы по порядку формирования национальных и сборных команд, назначению и прекращению выплаты государственной стипендии олимпийским чемпионам», - говорится в официальном комментарии к указу.

Кроме того, государственным общественным объединениям "ДОСААФ" и "БФСО "Динамо" предоставлено право «проведения государственной аккредитации организаций физической культуры и спорта по развиваемым видам спорта, определения порядка формирования сборных команд по этим видам спорта и утверждения программ и концепций их развития».

«Для лиц, подвергнутых спортивной дисквалификации за допинг в спорте, установлен запрет на осуществление педагогической и медицинской деятельности в сфере физической культуры и спорта, предусмотрено возмещение денежных средств, выплаченных в качестве именных стипендий», - также сказано в комментарии.

Белорусская спортивная федерация глухих и Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" определены организациями, возглавляющими в Беларуси дефлимпийское и специальное олимпийское движение.