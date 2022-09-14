Лукашенко разрешил платить спортсменам зарплаты за счет внебюджетных средств

В Беларуси в целях улучшения подготовки национальных и сборных команд спортсменам, судя по всему, повысят зарплаты за счет внебюджетных источников, следует из указа №321.

«Документом вводится возможность заключать трудовые договоры со спортсменами, входящими в переменные составы национальных команд и достигшими высокого спортивного результата. Заработная плата таким спортсменам будет выплачиваться из внебюджетных средств, заработанных центрами олимпийской подготовки и олимпийского резерва, а также за счет возможной спонсорской помощи», - говорится в официальном комментарии к документу.

Указом также уточнены функции полномочных органов (Министерство спорта и туризма, ДОСААФ и БФСО "Динамо") в отношении национальных и сборных команд Беларуси, подходы к их формированию и обеспечению подготовки спортсменов.