Великобритания может выйти из Договора к Энергетической хартии

Великобритания рассматривает возможность выхода из Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), если не будет достигнуто окончательное соглашение по новым положениям, касающимся чистой энергетики, говорится в заявлении правительства.

В минувшем году Великобритании удалось добиться пересмотра ДЭХ с акцентом на "зеленую" и доступную энергию, в частности, на вопросы улавливания, хранения и использования углерода, а также применения водорода и других возобновляемых источников энергии.

Новая редакция ДЭХ также предусматривает укрепление суверенного права страны на защиту интересов британских инвесторов и на изменение собственной энергетической системы для достижения чистых нулевых выбросов.

Обновленную версию документа планировалось утвердить в ноябре 2022 года, однако после того. как ряд государств-членов вышли из ДЭХ, переговоры зашли в тупик.

В этой связи Великобритания может также прекратить участие в договоре, если предложенные страной изменения не будут приняты к ноябрю текущего года.

При выработке позиции по вопросу о членстве правительство примет во внимание мнение представителей бизнеса, гражданского общества и парламентариев, отметил министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грэм Стюарт.

Договор к Энергетической хартии был подписан в 1994 году и представляет собой многостороннее соглашение между государствами, направленное на обеспечение международного сотрудничества в области энергетики. Среди прочего ДЭХ устанавливает гарантии защиты иностранных инвестиций. К настоящему моменту участниками договора являются 56 стран.