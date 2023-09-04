Последнее обновление: 04.09.2023 08:42

Китай резко увеличил объемы предоставляемых России займов на фоне западных санкций

Китайские кредиторы, представленные крупнейшими банками, увеличили займы, предоставляемые России, из-за оттока западных кредиторов, который был вызван санкциями, пишет Financial Times.

Введенные санкции и призывы к мировым банкам избегать сотрудничества с Россией образовали пробел в предоставлении займов, который оперативно заполняет Китай.

Согласно данным Киевской школы экономики, четыре крупнейших банка Китая, начиная с февраля 2022 года, увеличили свое влияние на банковский сектор РФ в 4 раза.

В частности, речь идет о Банке Китая, Индустриально-коммерческом банке Китая, Китайском строительном банке и Сельскохозяйственном банке Китая, которые увеличили объем требований к РФ с 2,2 миллиарда долларов до 9,7 миллиарда долларов.

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