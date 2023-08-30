Последнее обновление: 30.08.2023 17:56

В Германии согласовали реформу разведки

Правительство Германии согласилось реформировать закон, регулирующий деятельность Федеральной разведывательной службы Германии – Bundesnachrichtendienst (BND). Об этом пишет агентство DPA.

Согласно информации, этот шаг является ответом на деятельность российских шпионов.

Министры договорились о противодействии шпионажу в рядах BND, позволив точечные независимые проверки персонала и автомобилей и сумок сотрудников.

Чиновники также должны иметь возможность проверять смартфоны сотрудников в случае, если есть подозрение, что что-то идет не так.

"Проведение проверок должно выявлять возможную шпионскую деятельность других спецслужб на ранней стадии", – говорится в проекте.

Реформу разведки еще должен одобрить парламент Германии.



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование