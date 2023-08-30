В Германии согласовали реформу разведки

Правительство Германии согласилось реформировать закон, регулирующий деятельность Федеральной разведывательной службы Германии – Bundesnachrichtendienst (BND). Об этом пишет агентство DPA.

Согласно информации, этот шаг является ответом на деятельность российских шпионов.

Министры договорились о противодействии шпионажу в рядах BND, позволив точечные независимые проверки персонала и автомобилей и сумок сотрудников.

Чиновники также должны иметь возможность проверять смартфоны сотрудников в случае, если есть подозрение, что что-то идет не так.

"Проведение проверок должно выявлять возможную шпионскую деятельность других спецслужб на ранней стадии", – говорится в проекте.

Реформу разведки еще должен одобрить парламент Германии.