Последнее обновление: 30.08.2023 17:56

ЕЭК изменила техрегламент на нефть

Категории: ЕАЭС Нефть

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внес изменения в технический регламент ЕАЭС о безопасности нефти. Об этом сообщила в среду на брифинге по итогам заседания официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

«Техрегламент дополнен единой формой паспорта нефти и правилами его заполнения. Паспорта, оформленные до вступления в силу этого решения, будут действительны до 1 ноября текущего года. Также изменениями предусмотрено, что периодичность проведения испытаний нефти устанавливается в стандартах, включенных в перечень стандартов на методы к техрегламенту», - сказала Малкина.

По ее словам, принятые изменения обеспечивают формирование единых подходов при выпуске нефти и ее обращении на территории союза, в том числе в части оформления документации».



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