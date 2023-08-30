В китайском производственном секторе к 2025 году появится технологическая система

Китайские власти будут стремиться к 2025 году в основном создать технологическую систему, охватывающую все ключевые отрасли производственного сектора. Об этом говорится в руководящих рекомендациях, обнародованных во вторник Министерством промышленности и информатизации (МПИ0 КНР.

В документе основное внимание уделяется созданию и применению системы технологических инноваций в производственном секторе. Это руководство является частью предпринимаемых страной усилий по решению технологических проблем и расширению масштабов применения технологий, сообщает Синьхуа.

Как сообщили в МПИ, к 2027 году в обрабатывающей промышленности страны будет создана передовая система технологических инноваций, которая, как ожидается, будет ориентировать предприятия на создание передовых систем НИОКР и управления цепочками поставок, обеспечивая тем самым важную основу для научно-технической самодостаточности, самосовершенствования и высококачественного развития производственного сектора.

На следующем этапе Китай будет и дальше развивать и применять систему производственных технологий, оптимизировать распределение инновационных ресурсов и культивировать новые конкурентные преимущества, резюмировали в ведомстве.