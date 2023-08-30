В Польше число жертв "болезни легионеров" возросло до 16

В Подкарпатском воеводстве Польши уже 16 человек стали жертвами легионеллеза – легочной инфекции, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг. Об этом свидетельствуют данные санитарной инспекции.

У умерших были сопутствующие заболевания, сообщает RMF24.

Также было подтверждено два новых случая инфицирования легионеллой. В целом количество больных легионеллезом возросло до 155.

Все пациенты госпитализированы в больницы в Жешуве, Жешувском районе, Дебице, Перемышле, Колбушове, Ланьцуте, Сендзишуве Малопольском, Ясло и Люблине.

Эпидемиологическое расследование все еще продолжается, чтобы определить источник инфекции.

Ожидается, что в четверг санитарная инспекция сообщит о результатах следующих проб воды, отобранных для лабораторных исследований.

О вспышке легионеллеза в Жешуве стало известно на прошлой неделе. Тогда зафиксировали более 100 случаев инфицирования.

28 августа в четырех из девяти проб воды, взятых из водопровода Жешува, обнаружили бактерии легионеллы – возбудителя легионеллеза. Причем в двух из них концентрация бактерий была очень высокой.

Польские спецслужбы пока не видят оснований считать вражеской диверсией вспышку "болезни легионеров" в Жешуве.