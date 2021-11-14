Служивший на границе польский солдат погиб из-за несчастного случая

Служивший на польско-белорусской границе польский солдат погиб в результате несчастного случая, сообщило в субботу командование 17-й механизированной бригады Великопольского воеводства.

"13 ноября на территории несения службы в районе польско-белорусской границы произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат", - проинформировало командование.

По имеющейся информации, детали инцидента выясняют военная жандармерия и прокуратура. "В инциденте не участвовали третьи лица", - указано в сообщении, передает ТАСС.

"Солдат нес службу в рамках караула, он не реализовывал непосредственных заданий у польско-белорусской границы. Он был направлен на службу на границу более недели назад. С момента направления он не имел контакта с мигрантами", - проинформировало командование, подчеркнув, что семья погибшего получила информацию о случившемся.