Наибольшая доля экспорта Эстонии вне ЕС приходится на Россию

РФ вышла на первое место по объему экспорта Эстонии за пределами Евросоюза. Об этом пишет Delfi Forte, приводя таможенную статистику Эстонии.

По данным ведомства, по итогам июня 2023 года Россия занимает первое место по экспорту эстонских товаров с 13,72%. Ближе всех по этому показателю к ней – Норвегия 12,14% и Великобритания 12,27%.

Согласно статистике, РФ впервые вышла на первое место среди целевых рынков за пределами ЕС в марте 2023 года, когда на ее долю приходилось 15,74% экспорта эстонских товаров.

Еще до войны доля РФ в эстонском экспорте за пределы ЕС занимала второе место после США (21,1%). Третьим крупнейшим экспортером для Таллинна тогда была Норвегия (12,9%).

Комментируя ситуацию с экспортом в РФ, министр экономики и инфотехнологий Эстонии Тийт Рийсало заявил, что государство не может диктовать бизнесу каждый шаг.