Запасы газа в хранилищах ЕС максимальные за всю историю наблюдений

Уровень запасов газа в хранилищах Европы достиг максимального уровня на соответствующую дату за историю наблюдений и продолжает расти дальше. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

Активно продолжают формировать запасы страны, которые пока отстают от норматива 90%, который должен быть достигнут к началу сезона отбора. Это, в частности, Франция, Румыния и прошлогодний аутсайдер Латвия, сообщает "Интерфакс-Украина".

В то же время страны, которые превысили показатель заполненности 92% от емкости резервуаров хранения, проводят закачку уже довольно умеренными темпами.

Текущий уровень запасов достиг 92,65% - это на 12 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

В целом показатель запасов находится на максимальном уровне на соответствующую дату за всю историю наблюдений GIE.

В то же время Европейские терминалы по приему СПГ в июле работали со средней производительностью 56%, с начала августа загрузка составляет лишь 50%. В пересчете на сутки августовский импорт СПГ может быть минимальным с 2021 года.

Продолжаются также поставки российского газа.

По сообщениям Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) последние заявки от "Газпрома" на транспортировку составляют 42,4 млн куб. м в сутки. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Обнародованная номинация является максимальной технически возможной на этом направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Спотовая цена газа в Европе во вторник упала на 9%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $396 за тысячу кубометров.

Заметен стабильный разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $478; фьючерс на СПГ, поставляемый в Северо-Западную Европу (LNG North West Europe Marker), - $432.