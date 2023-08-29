В ЕАЭС создадут зарядную и сервисную инфраструктуру для электротранспорта

Коллегия Евразийской экономической комиссии 28 августа 2023 года приняла рекомендацию о создании и развитии зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры для автомобильного электротранспорта в государствах Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, странам ЕАЭС рекомендовано разработать совместно с комиссией интерактивную карту развития (с указанием мест нахождения объектов) зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры для автомобильного электротранспорта на территориях государств-членов с дальнейшим ее размещением на информационном портале Союза.

Для обмена опытом между государствами-членами и рассмотрения возможности создания совместных проектов в этой сфере рекомендация включает ссылку на каталог проектов по развитию зарядной инфраструктуры для автомобильного электротранспорта, уже реализуемых или планируемых к реализации в странах ЕАЭС.