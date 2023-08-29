Правительство ожидает в 2024 году роста ВВП Беларуси на уровне 3,8%

Правительство Беларуси прогнозирует рост ВВП страны в 2024 году на уровне 3,8%. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко на заседании Совмина, где рассматривается прогноз социально-экономического развития республики на 2024 год.

"Темп роста ВВП должен составить 103,8%. Это выше темпов развития мировой экономики", - сказал Головченко в видео фрагменте, который опубликовала пресс-служба правительства в Telegram-канале.

По его словам, в следующем году планируется рост инвестиций в основной капитал на 3,9%, в номинальном выражении сумма инвестиций составит 47 млрд рублей. Предполагается реализация 163 региональных, 177 импортозамещающих проектов и 16 интеграционных (с Россией) проектов. Завершение реализации основного объема инвестпроектов планируется в 3-м квартале 2025 года, сообщил чиновник.

Согласно прогнозу, экспорт планируется увеличить на 7,6%, или на $3,8 млрд, до более чем $53 млрд.

Головченко отметил, что запланированный объем экспорта "является максимальным значением за все время".

Сальдо внешней торговли в 2024 году прогнозируется положительным в размере 1,2% ВВП, добавил он.