Германия предлагает Молдове €10,7 млн гранта для развития предприятий

Германия предлагает Молдове грант в размере €10,7 млн ​​ для развития малого и среднего предпринимательства в республике.

Как передает МОЛДПРЕС, деньги будут предоставлены Министерством экономического сотрудничества и развития ФРГ через Немецкий банк развития (KfW). В этой связи в Кишинэу совместно с профильными национальными властями была организована миссия для анализа и оценки перспектив будущего проекта с целью определения его осуществимости, преимуществ и сопутствующих рисков.

Проект продлится три года и будет проводиться и управляться Организацией развития предпринимательства (OРП). Грант будет использован исключительно для рефинансирования инвестиционных кредитов, выданных МСП через Фонд предпринимательства и экономического роста (FACEM), управляемый ОРП.

Проект «Содействие развитию МСП в Республике Молдова» направлен на поддержку страны в ее усилиях по продвижению устойчивого экономического развития.