Последнее обновление: 28.08.2023 09:41

Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 28 августа 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 2,05 копейки или 0,65%, до 3,1922 рубля при объеме торгов $1,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,29 копейки или 0,39%, до 3,3370 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 148,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 2,39 копейки или 0,55% до 4,3720 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2 млн. юаней.

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